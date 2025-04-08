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14:33, 8 апреля 2025Россия

«Черные вдовы» и «Мальвинки». Участники СВО столкнулись с проблемами из-за любовниц

Кашеварова: Бойцы СВО и их супруги сталкиваются с проблемами из-за любовниц
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Belkin Alexey / Globallookpress.com

Участники специальной военной операции (СВО) на Украине и их супруги сталкиваются с проблемами из-за «Черных вдов» и «Мальвинок» — женщин во фронтовых регионах, которые передают сведения противнику, а также женят на себе бойцов и получают выплаты после из гибели. Российская общественница Анастасия Кашеварова рассказала о случаях мошенничества с участием любовниц военных.

Жены бойцов СВО остаются без денег из-за трат военных на любовниц

Кашеварова рассказала, что мошенники создают различные схемы, чтобы завладеть деньгами участников СВО, и одним из популярных способов мошенничества является женитьба или знакомство с любовницей.

Парни многие, кто идут на фронт, находясь на грани жизни и смерти, хотят почувствовать сильные эмоции, чтобы из черноты выбраться, чтобы была какая-то отдушина помимо крови, гари, грязи, дерьма военного. И, конечно, это страсть и влюбленность. На этом бойцов и ловят «Мальвинки» и «Черные вдовы»

Анастасия Кашеваровароссийская общественница

Она разъяснила, что «Мальвинки» не только пытаются заполучить деньги военных, но и узнают от них информацию о подразделении и передают ВСУ. «Черные вдовы» женят на себе участников СВО и получают выплаты в случае их гибели. Часто женщины работают вместе с сотрудниками военкомата, наборщиками или кем-то из военных, с которыми потом делят прибыль.

Кашеварова также рассказала, что были ситуации, когда супруги военных жаловались, что не пришли выплаты, а они были потрачены на любовниц. «Или супруга писала жалобу, что не дают отпуск, а ему давали, просто он провел его с любовницей», — добавила она.

Общественница перечислила четыре проблемы, с которыми сталкиваются участники СВО

Российская общественница сообщила, что часто во избежание проблем командиры отпускают бойцов только к женам. В числе проблем Кашеварова назвала различные заболевания, в том числе венерические; вербовку и слив информации; вымогательство со стороны силовиков из-за ложных заявлений в изнасилованиях; случаи, когда «Мальвинки» травят военных.

Фото: Belkin Alexey / Globallookpress.com

Кашеварова посоветовала бойцам думать о семьях и безопасности. «Ситуативный пыл или необдуманное решение в большинстве случаев может закончиться летально, деньги уйдут левым людям, а память и подвиг ваш покроется грязью», — заключила она.

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