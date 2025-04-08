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12:32, 8 апреля 2025Россия

Стало известно о проблемах жен участников СВО из-за любовниц военных

Общественница Кашеварова: Жены бойцов СВО жалуются из-за любовниц военных
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Жены участников специальной военной операции (СВО) жалуются на проблемы из-за любовниц военных. Об этом стало известно из публикации российской общественницы Анастасии Кашеваровой в Telegram.

По рассказу Кашеваровой, жены бойцов сталкивались с ситуациями, когда они не получали положенные выплаты из-за того, что супруг уже потратил все заработанное на женщин из прифронтовой зоны.

«Или супруга писала жалобу, что не дают отпуск, а ему давали, просто он провел его с любовницей», — добавила общественница.

По ее словам, ей известно, что часто командиры отпускают подчиненных в отпуск лишь к законным супругам, так как военные заражаются венерическими заболеваниями и становятся жертвами секс-агентов Вооруженных сил Украины.

Как ранее рассказала Кашеварова, военнослужащих «ловят на страсть и влюбленность» две категории аферисток — «черные вдовы» и «мальвинки». Первые знакомятся с бойцами СВО и выходят за них замуж ради получения выплат после смерти военных, а вторые не только получают от солдат деньги, но и добывают через них информацию для украинских кураторов.

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