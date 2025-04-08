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11:56, 8 апреля 2025Россия

Стало известно о высасывающих деньги из бойцов СВО секс-агентах ВСУ

Общественница Кашеварова: Из бойцов СВО высасывают деньги секс-агенты ВСУ
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Belkin Alexey / Globallookpress.com

Из российских бойцов специальной военной операции (СВО) высасывают деньги секс-агенты Вооруженных сил и Службы безопасности Украины (ВСУ и СБУ). Об этом стало известно из заявления российской общественницы, основательницы портала Daily Storm Анастасии Кашеваровой в Telegram.

Как рассказала Кашеварова, военнослужащих «ловят на страсть и влюбленность» две категории аферисток — «черные вдовы» и «мальвинки». По ее словам, первые знакомятся с бойцами СВО и выходят за них замуж ради получения выплат после смерти военных, а вторые не только получают от солдат деньги, но и добывают через них информацию для украинских кураторов.

«Мальвинки — это женщины во фронтовых регионах, (...) секс-агенты противника, которые узнают от своего клиента/жениха многое про его подразделение и передают [данные] врагу», — сообщила Кашеварова.

Общественница отметила, что на ее имя от военных пришел «шквал» писем с жалобой на «мальвинок» и «черных вдов».

Ранее риелтор из Томска Марина Орлова посоветовала россиянкам выходить замуж за бойцов СВО в надежде на «гробовые» и вызвала гнев общественности.

ЖЗЛ
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