Российские военные рассказали о «черных вдовах» и «мальвинках» на СВО

«Лента.ру»: Некоторых бойцов СВО после ночи с секс-работницами находили мертвыми

«Черные вдовы», которые охотятся за посмертными выплатами военнослужащих, давно распространены в зоне специальной военной операции (СВО). Среди них есть и те, кто за время боевых действий успел трижды выйти замуж за российских штурмовиков. О «мальвинках», вытягивающих из бойцов данные для Вооруженных сил Украины (ВСУ), опрошенные «Лентой.ру» участники спецоперации не слышали, однако рассказывают о секс-работницах, связь с которыми может быть опасна для жизни.

Бойцы, завязавшие роман на СВО, осознают, что от них хотят денег, считает командир взвода с позывным Бист. Такие «здоровые парни с деньгами, голодные до женского внимания», становятся целью для оставшихся в районе боевых действий девушек, которым остается только «пойти в кафе, подмигнуть». В результате некоторые военные ведут двойную жизнь. «Один знакомый развелся с женой, а еще двое просто виделись с женщинами. Говорили, что любят жен, а тут просто развлекаются», — поделился собеседник «Ленты.ру».

Постепенно вдов бойцов СВО начали больше волновать их выплаты, чем жизнь, добавил Бист, которому по должности положено сообщать родственникам о смерти и ранении военных. Если раньше девять из десяти звонков родственников погибших были связаны с поиском тела, то сейчас — с выплатами.

Я видел, когда женщина выходила замуж два или три раза за штурмовиков. При среднем его сроке жизни можно успеть выскочить замуж три или четыре раза за год Боец СВО Бист

Некоторые секс-работницы, чьими услугами пользуются бойцы СВО, могут передавать Вооруженным силам Украины (ВСУ) данные, которые они получили от российских военных, допустил боец с позывным Беркут. Таких девушек называют «мальвинками». Некоторых военных после ночи с ними находили мертвыми, заявил солдат Малой. Однако, по мнению опрошенных «Лентой.ру» участников СВО, «мальвинки» — явление не слишком распространенное. Хотя районах боевых действий и прифронтовых и без них достаточно людей, которые видят в российских солдатах легкую мишень для наживы.

Попавших в зону СВО бойцов сразу предупреждают об опасности отношений в зоне боевых действий, добавил командир Бист. «Обычно говорят, что если ты будешь спать с украинкой, то есть риск, что живым можешь не вернуться. Но думаю, что говорят так не из-за агентов ВСУ, а чтобы солдат не начал все время пить, ходить к проституткам», — подчеркнул он.

За романами в зону СВО приезжают также женщины-инструкторы и гуманитарные работницы, отметил Бист, который считает рассказы о «мальвинках» байками. В реальности речь тут идет не о диверсионной деятельности, а о желании получить деньги. Мужчины, в свою очередь, используют это времяпрепровождение как способ отвлечься от боевых задач. Появление феномена «мальвинок» боец объяснил редкими отпусками военных и системой выплат, которая мотивирует не беречь себя. Некоторые военные подписывают контракты от ощущения собственной ненужности или под давлением родственников и прямо говорят, что отправились на СВО, например, ради покупки дочерью квартиры, поделился собеседник «Ленты.ру».

О «черных вдовах» и «мальвинках» из фронтовых регионов в апреле рассказала общественница Анастасия Кашеварова. По ее словам, мошенницы передают сведения противнику, а также женят на себе бойцов и получают выплаты после их смерти.

В мае депутаты Госдумы Евгений Марченко и Александр Бородай предложили запретить при разводе раздел выплат за участие в СВО. Таким образом авторы инициативы надеются повлиять на проблему с заключением браков с военными ради выплат. Парламентарии считают, что подобные действия являются злоупотреблением институтом брака и нарушают права бойцов спецоперации.