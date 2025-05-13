В Госдуме захотели запретить разводиться с участниками СВО во время службы

Милонов предложил запретить разводиться с участниками СВО во время их службы

Депутат Госдумы Виталий Милонов захотел запретить в одностороннем порядке разводиться с участниками специальной военной операции (СВО) во время их службы. С соответствующим предложением парламентарий намерен обратиться в Минюст, заявил он в беседе с «Абзацем».

По мнению Милонова, запрет должен распространяться на все время прохождения военной службы. В таком случае развод будет возможен только при согласии обоих супругов. «Это поможет защитить бойцов, которые получили ранения, которые рискуют своими жизнями, защищая Родину, от того, чтобы их не бросали те, кто выходил замуж не за человека, а за его потенциальные финансовые средства», — считает он.

Ранее депутаты Госдумы Евгений Марченко и Александр Бородай предложили запретить при разводе раздел выплат за участие в СВО. Таким образом авторы инициативы надеются повлиять на проблему с заключением браков с военными ради выплат. Парламентарии считают, что подобные действия являются злоупотреблением институтом брака и нарушают права бойцов спецоперации.

В апреле о «Черных вдовах» и «Мальвинках» из фронтовых регионов рассказала общественница Анастасия Кашеварова. По ее словам, мошенницы передают сведения противнику, а также женят на себе бойцов и получают выплаты после их смерти.