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16:34, 12 мая 2025Россия

В России захотели запретить при разводе раздел выплат за участие в СВО

В Госдуме предложили запретить при разводе раздел выплат за участие в СВО
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Евгений Епанчинцев / РИА Новости

В России захотели запретить при разводе раздел выплат за участие в специальной военной операции (СВО) на Украине. С соответствующим предложением выступили депутаты Госдумы Евгений Марченко и Александр Бородай, передает ТАСС.

Речь идет о расторжении браков, заключенных после 24 февраля 2022 года. По словам авторов законопроекта, после начала СВО участились случаи свадеб с военнослужащими ради выплат.

«Такие браки нередко расторгаются в короткие сроки после получения выплат с последующим требованием о разделе полученных средств. Подобные действия представляют собой злоупотребление институтом брака и семейным законодательством, а также нарушают права участников СВО», — следует из текста пояснительной записки.

На сегодняшний день выплаты бойцов СВО подпадают под режим совместной собственности супругов. Законопроект предлагает прописать в Семейном кодексе, что единовременные выплаты при заключении контракта с Минобороны, денежное довольствие за участие в спецоперации, ежемесячные и иные выплаты являются личным имуществом военнослужащего и не подлежат разделу при разводе.

Ранее российская общественница Анастасия Кашеварова рассказала о случаях мошенничества с участием любовниц военных. По ее словам, «черные вдовы» женят на себе бойцов СВО и получают выплаты после их смерти.

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