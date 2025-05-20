В Госдуме одобрили один законопроект после жалоб участников СВО

Госдума одобрила законопроект о максимальном сроке выплат раненым участникам СВО

В Госдуме одобрили законопроект после жалоб участников специальной военной операции (СВО) на Украине. Речь идет об установлении максимального срока выплат военнослужащим по ранению, передает ТАСС.

Как следует из текста проекта закона, предполагается, что после получения полного комплекта документов, необходимых для выплаты по ранению, ведомство должно провести их проверку в течение 15 дней, а затем перечислить бойцу СВО деньги — также в срок, не превышающий 15 дней.

Авторы инициативы пояснили, что на сегодняшний день законом не ограничен срок предоставления выплаты, ввиду чего происходят задержки и поступают жалобы от военных.

Ранее сообщалось, что боец СВО из Екатеринбурга за 17 месяцев не смог получить положенную ему выплату за ранение. Дело дошло до военной прокуратуры.