Боец СВО за 17 месяцев не смог получить положенную ему выплату за ранение

Депутат ГД Иванов: Боец СВО 17 месяцев не может получить выплату за ранение

Участник специальной военной операции (СВО) из Екатеринбурга 17 месяцев не может получить положенную ему выплату. Об этом рассказал депутат Госдумы Максим Иванов в Telegram.

К парламентарию обратилась жена военнослужащего. Она считает причиной задержки то, что в военной части не внесли в журнал боевых действий данные о получении мужчиной ранения в 2023 году.

С учетом «военного времени» задержка на месяц или два в подобных ситуациях объяснима, написал депутат. Но 17 месяцев ожидания выплаты — «это уже извините», отметил он. Иванов направил информацию о ситуации, в которой оказался боец, в военную прокуратуру.

Ранее Иванов рассказал о еще одном похожем случае, который произошел с другим бойцом СВО. Мужчина не мог получить положенную ему выплату на протяжении почти двух лет.