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10:14, 20 мая 2025Россия

Боец СВО за 17 месяцев не смог получить положенную ему выплату за ранение

Депутат ГД Иванов: Боец СВО 17 месяцев не может получить выплату за ранение
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Belkin Alexey / Globallookpress.com

Участник специальной военной операции (СВО) из Екатеринбурга 17 месяцев не может получить положенную ему выплату. Об этом рассказал депутат Госдумы Максим Иванов в Telegram.

К парламентарию обратилась жена военнослужащего. Она считает причиной задержки то, что в военной части не внесли в журнал боевых действий данные о получении мужчиной ранения в 2023 году.

С учетом «военного времени» задержка на месяц или два в подобных ситуациях объяснима, написал депутат. Но 17 месяцев ожидания выплаты — «это уже извините», отметил он. Иванов направил информацию о ситуации, в которой оказался боец, в военную прокуратуру.

Ранее Иванов рассказал о еще одном похожем случае, который произошел с другим бойцом СВО. Мужчина не мог получить положенную ему выплату на протяжении почти двух лет.

Вот это да!
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