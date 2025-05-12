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11:39, 12 мая 2025Россия

Боец СВО почти два года не мог получить положенную ему выплату

Участник СВО почти два года ждал выплату за боевую награду
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Участник специальной военной операции (СВО) почти два года дожидался положенной ему выплаты. Об этом рассказал в Telegram депутат Госдумы Максим Иванов.

К депутату обратилась жена солдата. Мужу россиянки длительное время не могли перечислить выплату за ведомственную награду. Приказ о награждении мужчины был подписан еще в июле 2023 года.

Парламентарий обратился в военную прокуратуру — надзорное ведомство установило факт нарушения прав военнослужащего. После этого выплату бойцу произвели. С момента издания приказа прошел 21 месяц, отметил Иванов.

Ранее Иванов рассказал о задержке с восстановлением документов, утерянных другим бойцом СВО в зоне боевых действий. По словам депутата, к этому привело бездействие «расслабленных барышень» в военкоматах. Во избежание подобных инцидентов он предложил заменить их на жен бойцов.

ЖЗЛ
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