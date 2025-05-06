В России заявили о проблемах у бойцов СВО из-за «расслабленных барышень»

Депутат ГД Иванов рассказал об оставшемся без документов бойце СВО

Участник специальной военной операции (СВО) не смог восстановить уничтоженные в зоне боевых действий документы из-за отказа чиновников. Об этом рассказал депутат Госдумы Максим Иванов в Telegram.

Военнослужащий приехал в отпуск и решил заняться восстановлением документов. В военкомате, куда обратился солдат, его «послали куда подальше», сообщил депутат.

При этом, по словам Иванова, ни другие военкоматы, ни военная прокуратура не отказывают бойцам в подобных ситуациях. После общения с руководителем военкомата выяснилось, что за отказом скрывался человеческий фактор: нежелание работать, как назвал это парламентарий. Во избежание подобных эксцессов депутат предложил внести изменения в кадровую политику военкоматов. «Может, в военкомате заменить расслабленных барышень на жен и матерей участников СВО?» — задался вопросом Иванов.

Ранее другому участнику спецоперации, приехавшему с передовой в Бурятию, отказали в лечении. Медицинскую помощь бойцу оказали только после вмешательства органов прокуратуры.