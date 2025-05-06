Раненому бойцу СВО отказали в лечении в российской больнице

В Бурятии отказались лечить бойца СВО, его права восстановила прокуратура

Участника специальной военной операции (СВО) отказались лечить в российской больнице. Об этом сообщает прокуратура Республики Бурятия в Telegram.

В конце 2024 года военнослужащий обратился с жалобой на боли в руке, в которой застрял осколок. Его направили на лечение, однако медицинскую помощь солдату так и не оказали.

Помощь военнослужащему смогли оказать только после его обращения в органы прокуратуры. Главному врачу больницы, отказавшей бойцу в лечении, было вынесено представление — одна из мер прокурорского реагирования, направленная на восстановление законности.

Ранее аналогичный случай произошел в Томской области, где участнику СВО отказали в проведении операции. Ему также удалось помочь после вмешательства прокуратуры.