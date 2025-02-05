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13:13, 5 февраля 2025Россия

Раненому бойцу СВО отказали в операции в российской больнице

В Томской области раненому бойцу СВО отказали в операции
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Коньков / Коммерсантъ

Раненому бойцу специальной военной операции (СВО) на Украине отказали в хирургическом вмешательстве в больнице Томской области, сообщили в прокуратуре российского региона.

По данным ведомства, мужчина был ранен при выполнении боевого задания на СВО. После ранения он вернулся в Томск, где обратился в больницу. Однако в проведении операции ему отказали, запросив медицинские документы и направления.

Россиянин обратился в прокуратуру. В итоге операцию ему провели под надзорным сопровождением ведомства. «Сейчас мужчина находится на стационарном лечении», — уточнили в прокуратуре области.

Ранее на Урале раненому бойцу СВО отказали в выплате из-за «несоблюдения условий» для ее получения. По решению суда ему выплатили 150 тысяч рублей.

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