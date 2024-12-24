Раненому бойцу СВО отказали в выплате из-за «несоблюдения условий» для ее получения

На Урале раненому бойцу СВО отказали в выплате из-за «несоблюдения условий»

На Урале раненому бойцу специальной военной операции (СВО) на Украине отказали в выплате из-за «несоблюдения условий» для ее получения. Об этом сообщили в прокуратуре Свердловской области.

В декабре 2022 года россиянин добровольно вошел в состав организации, содействующей выполнению задач СВО. В марте 2023 года он получил ранение, что подтверждено медицинскими документами.

После прохождения лечения военный обратился в управление социальной политики №21 в Нижнем Тагиле, но получил отказ «в связи с отсутствием подтверждения соблюдения условий предоставления единовременной выплаты».

Дело дошло до суда, который встал на сторону участника СВО. Ему выплатили 150 тысяч рублей.

Ранее в Тюмени раненому бойцу СВО отказали в получении выплаты из-за того, что мужчина сменил место регистрации, переехав в другой регион. Восстановить справедливость солдат смог только в суде.