В российском регионе ветерану СВО отказали в получении выплаты по одной причине

В Тюмени раненому участнику СВО отказали в выплате из-за смены места жительства

В Тюмени раненому участнику специальной военной операции (СВО) отказали в получении выплаты. Это произошло по причине переезда мужчины, сообщает объединенная пресс-служба судов региона на своем сайте.

Мужчина проживал в Тюменской области по конец января 2022 года. Затем он зарегистрировался в Ингушетии, однако фактически продолжал жить в Тюмени. Впоследствии россиянин заключил контракт с Минобороны, отправился в зону проведения спецоперации и получил ранение.

Обратившись в органы социальной защиты по месту проживания, военнослужащий получил отказ в предоставлении ему выплаты. В ответе чиновников говорилось, что факт проживания бойца в Тюмени на момент получения ранения не был подтвержден. Солдат обратился в суд, который встал на его сторону.

Ранее в похожей ситуации оказался участник СВО из Ханты-Мансийского автономного округа. Ему отказали в выплате, сославшись на отсутствие необходимых документов. Впоследствии апелляционный суд обязал соцучреждение выплатить военному 500 тысяч рублей.