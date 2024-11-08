Награжденному медалью участнику СВО отказали в выплате за ранение

Участнику СВО из ХМАО отказали в выплате за ранение

Награжденному медалью участнику специальной военной операции (СВО) на Украине из Ханты-Мансийского округа (ХМАО) отказали в выплате за ранение, пишет URA.RU.

Доброволец СВО и обладатель медали «За отвагу» обратился в территориальное подразделение казенного учреждения Агентство социального благополучия населения с заявлением о назначении выплаты, но получил отказ от чиновников якобы из-за отсутствия подтверждающих документов.

Дело дошло до суда. Однако в первой инстанции бойцу отказали, не найдя оснований для предоставления выплаты. Тогда россиянин подал на апелляцию — суд принял новое решение, обязав соцучреждение выплатить российскому военному 500 тысяч рублей.

Ранее бойцу СВО из ХМАО пришлось ради выплат доказывать прохождение службы на фронте. Чиновники аналогично ссылались на то, что у мужчины якобы не было документов, подтверждающих его участие в спецоперации.