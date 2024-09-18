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17:06, 18 сентября 2024Россия

Российскому бойцу СВО пришлось доказывать прохождение службы на фронте ради выплат

Бойцу СВО из ХМАО пришлось доказывать прохождение службы на фронте ради выплат

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российскому бойцу специальной военной операции (СВО) из Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) пришлось доказывать прохождение службы на фронте ради выплат, сообщили в прокуратуре региона.

По данным ведомства, россиянин проходил службу в зоне СВО с 2022-го по 2023-й годы в составе войск национальной гвардии. Вернувшись, он столкнулся с трудностями при получении положенных выплат.

Чиновники ссылались на то, что у мужчины якобы не было документов, подтверждающих прохождение службы.

Документы ему помогли подготовить сотрудники прокуратуры и Росгвардии. В итоге участнику СВО удалось добиться выплаты в размере 400 тысяч рублей.

Ранее участнику СВО из Владимирской области пришлось доказывать в суде факт ранения ради выплат. Речь шла о сумме в 750 тысяч рублей.

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      Елена Торубарова
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