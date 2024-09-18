Российскому бойцу СВО пришлось доказывать прохождение службы на фронте ради выплат

Бойцу СВО из ХМАО пришлось доказывать прохождение службы на фронте ради выплат

Российскому бойцу специальной военной операции (СВО) из Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) пришлось доказывать прохождение службы на фронте ради выплат, сообщили в прокуратуре региона.

По данным ведомства, россиянин проходил службу в зоне СВО с 2022-го по 2023-й годы в составе войск национальной гвардии. Вернувшись, он столкнулся с трудностями при получении положенных выплат.

Чиновники ссылались на то, что у мужчины якобы не было документов, подтверждающих прохождение службы.

Документы ему помогли подготовить сотрудники прокуратуры и Росгвардии. В итоге участнику СВО удалось добиться выплаты в размере 400 тысяч рублей.

Ранее участнику СВО из Владимирской области пришлось доказывать в суде факт ранения ради выплат. Речь шла о сумме в 750 тысяч рублей.