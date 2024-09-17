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16:31, 17 сентября 2024Россия

Участнику СВО пришлось доказывать факт ранения ради выплат

Бойцу ВС РФ из Владимирской области пришлось доказывать факт ранения ради выплат

Фото: Tsitsagi Nikita / Globallookpress.com

Участнику российской специальной военной операции (СВО) из Владимирской области пришлось доказывать в суде факт ранения ради выплат. Об этом сообщает региональная прокуратура.

По данным ведомства, боец получил тяжелое ранение в 2023 году. Мужчина и его супруга неоднократно обращались в отдел социальной защиты населения, но получали отказ. Чиновники заявляли, что у мужчины якобы нет документов, которые подтвердили бы факт ранения.

При этом в прокуратуре обратили внимание на то, что обязанность запросить необходимую документацию в воинской части лежит именно на органе соцзащиты. Ведомство организовало проверку.

В итоге мужчине выплатили 750 тысяч рублей. «Два виновных должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности», — уточнили в прокуратуре региона.

Ранее участнику СВО из Свердловской области пришлось почти год доказывать в суде факт ранения, чтобы получить выплаты в размере 150 тысяч рублей.

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      Елена Торубарова
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