Участнику СВО пришлось доказывать факт ранения ради выплат

Бойцу ВС РФ из Владимирской области пришлось доказывать факт ранения ради выплат

Участнику российской специальной военной операции (СВО) из Владимирской области пришлось доказывать в суде факт ранения ради выплат. Об этом сообщает региональная прокуратура.

По данным ведомства, боец получил тяжелое ранение в 2023 году. Мужчина и его супруга неоднократно обращались в отдел социальной защиты населения, но получали отказ. Чиновники заявляли, что у мужчины якобы нет документов, которые подтвердили бы факт ранения.

При этом в прокуратуре обратили внимание на то, что обязанность запросить необходимую документацию в воинской части лежит именно на органе соцзащиты. Ведомство организовало проверку.

В итоге мужчине выплатили 750 тысяч рублей. «Два виновных должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности», — уточнили в прокуратуре региона.

Ранее участнику СВО из Свердловской области пришлось почти год доказывать в суде факт ранения, чтобы получить выплаты в размере 150 тысяч рублей.