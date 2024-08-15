Российскому бойцу СВО пришлось почти год доказывать в суде факт ранения ради выплат

Бойцу СВО из Свердловской области пришлось в суде доказывать факт ранения

Российскому бойцу специальной военной операции (СВО) на Украине из Свердловской области пришлось почти год в суде доказывать факт ранения, чтобы получить выплаты. Об этом пишет «Комсомольская правда».

По данным издания, мужчина получил ранение в боях под Артемовском (украинское название — Бахмут). В апреле 2023 года срок действия его контракта был закончен, и в ноябре военный обратился в управление социальной политики в своем регионе, чтобы получить положенные ему 150 тысяч рублей в качестве компенсации за полученное на фронте ранение, но получил отказ — чиновники попросили мужчину доказать, где и как он получил ранение, и был ли вообще на фронте.

Дело дошло до суда. Военному удалось документально подтвердить не только факт участия в СВО и ранение, но и наличие наград. Чиновников обязали перечислить мужчине 150 тысяч рублей.

Ранее в Саратове раненому бойцу СВО со словами «пошел вон отсюда» и матом отказали в реабилитации. Солдат также пожаловался на неработающий лифт, из-за которого он не мог спуститься из одного отделения госпиталя в другое.