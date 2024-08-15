Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
18:15, 15 августа 2024Россия

Российскому бойцу СВО пришлось почти год доказывать в суде факт ранения ради выплат

Бойцу СВО из Свердловской области пришлось в суде доказывать факт ранения

Фото: Александр Река / ТАСС

Российскому бойцу специальной военной операции (СВО) на Украине из Свердловской области пришлось почти год в суде доказывать факт ранения, чтобы получить выплаты. Об этом пишет «Комсомольская правда».

По данным издания, мужчина получил ранение в боях под Артемовском (украинское название — Бахмут). В апреле 2023 года срок действия его контракта был закончен, и в ноябре военный обратился в управление социальной политики в своем регионе, чтобы получить положенные ему 150 тысяч рублей в качестве компенсации за полученное на фронте ранение, но получил отказ — чиновники попросили мужчину доказать, где и как он получил ранение, и был ли вообще на фронте.

Дело дошло до суда. Военному удалось документально подтвердить не только факт участия в СВО и ранение, но и наличие наград. Чиновников обязали перечислить мужчине 150 тысяч рублей.

Ранее в Саратове раненому бойцу СВО со словами «пошел вон отсюда» и матом отказали в реабилитации. Солдат также пожаловался на неработающий лифт, из-за которого он не мог спуститься из одного отделения госпиталя в другое.

Что думаешь? Оцени!
      Елена Торубарова
      Обсудить
      Последние новости

      Бомбардировщик Ту-22М3 потерпел крушение в российском регионе

      Метеоролог оценил влияние Ла-Нинья на климат в России

      Названа доля трудящихся всю жизнь на одной работе россиян

      Губернатор раскрыл судьбу экипажа рухнувшего под Иркутском бомбардировщика

      В Германии предложили способ завершить конфликт на Украине

      Уоррен Баффет вложился в магазин косметики и детали для самолетов

      Полковник высказался об обороне ВСУ на передовой на фоне переброски бойцов под Курск

      «Это был серьезный силовой захват». Супруги-разведчики Дульцевы поделились подробностями ареста в Словении

      Российскому бойцу СВО пришлось почти год доказывать в суде факт ранения ради выплат

      Стюардесса раскрыла истинную цель вежливого приветствия пассажиров в самолете

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше