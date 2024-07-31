Раненому бойцу СВО со словами «пошел вон отсюда» и матом отказали в реабилитации

В Саратове бойцу СВО матом отказали в просьбе перевести его в другой госпиталь

В Саратове участник специальной военной операции (СВО) нарвался на грубость в ответ на просьбу предоставить ему надлежащие условия для реабилитации после ранения. Об этом сообщает издание «Четвертая власть».

Мужчина проходит лечение в одном из военных госпиталей. По рекомендации хирурга он попросил перевести его в другую медчасть, где есть необходимые для восстановления тренажеры. «Как хочешь, так ногу и разрабатывай, пошел вон отсюда», — ответили ему, добавив несколько матерных выражений.

Солдат также пожаловался на неработающий лифт, из-за которого он не может даже спуститься из одного отделения госпиталя в другое. «Я на костылях, мне нельзя ходить по ступенькам, а рентген у нас располагается на первом этаже, а мы на четвертом», — пояснил он.

По словам военнослужащего, попытки поговорить с руководством госпиталя ни к чему не привели. После этого журналисты попытались сами связаться с представителем учреждения. Там выслушали вопрос и молча положили трубку.

Ранее другой боец СВО, проживающий в Ростовской области, пожаловался на отсутствие выплат за ранение и забвение. Мужчина потерял зрение в зоне боевых действий. По прогнозам врачей, он проживет не более года – но солдат заявил, что уже «все как будто забыли о нем».