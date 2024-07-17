Ослепший на СВО боец пожаловался на забвение и отсутствие выплат

Ослепший боец СВО заявил о невыплате денег и пожаловался, что «все забыли» о нем

Боец специальной военной операции (СВО) из Ростовской области Валерий Попов пожаловался на отсутствие положенных ему выплат. Об этом сообщает «Блокнот» со ссылкой на портал «Ветераны России».

Участник штурма Артемовска (украинское название — Бахмут) недавно выписался из госпиталя. По прогнозам врачей, он проживет не более года. Мужчина заявил, что до сих пор не получил никаких положенных за ранение выплат.

По словам бойца, «все как будто забыли» о нем. После публикации заметки о военнослужащем его судьбой заинтересовались в Генеральной прокуратуре России. Были организована проверка по факту возможных нарушений законодательства.

Ранее другой участник СВО заявил об отсутствии выплат и денежного поощрения за полученный им орден Мужества. После лечения солдат оказался под стражей за совершенное преступление.