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12:42, 3 июля 2024Россия

Участник СВО совершил преступление и заявил об отсутствии выплат

Боец СВО из Бурятии после фронта оказался под стражей и не смог получить выплаты
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Участник специальной военной операции на Украине (СВО) совершил преступление и заявил об отсутствии выплат, пишет «Новая Бурятия».

По данным издания, в период прохождения военной службы боец был ранен, его отправили в госпиталь, а после прохождения лечения он оказался под стражей и не смог получить выплаты по ранению и денежное поощрение за орден Мужества.

Он обратился к уполномоченному по правам человека. Назначили проверки, направили запросы в Военную прокуратуру Улан-Удэнского гарнизона и воинскую часть. По данным воинской части, на расчетный счет ему перечислили три миллиона рублей.

Ранее сообщалось, что находившемуся на фронте российскому бойцу СВО из Бурятии больше полугода не платили довольствие, а кроме того, он не получил единовременную и региональную денежные выплаты.

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      Елена Торубарова
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