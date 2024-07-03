Участник СВО совершил преступление и заявил об отсутствии выплат

Боец СВО из Бурятии после фронта оказался под стражей и не смог получить выплаты

Участник специальной военной операции на Украине (СВО) совершил преступление и заявил об отсутствии выплат, пишет «Новая Бурятия».

По данным издания, в период прохождения военной службы боец был ранен, его отправили в госпиталь, а после прохождения лечения он оказался под стражей и не смог получить выплаты по ранению и денежное поощрение за орден Мужества.

Он обратился к уполномоченному по правам человека. Назначили проверки, направили запросы в Военную прокуратуру Улан-Удэнского гарнизона и воинскую часть. По данным воинской части, на расчетный счет ему перечислили три миллиона рублей.

Ранее сообщалось, что находившемуся на фронте российскому бойцу СВО из Бурятии больше полугода не платили довольствие, а кроме того, он не получил единовременную и региональную денежные выплаты.