Находившемуся на фронте российскому бойцу СВО больше полугода не платили довольствие

Находившемуся на фронте бойцу СВО из Бурятии полгода не платили довольствие

Находившемуся на фронте российскому бойцу специальной военной операции на Украине (СВО) из Бурятии больше полугода не платили довольствие, пишет «Новая Бурятия».

По данным издания, в октябре 2023 года мужчина стал добровольцем и заключил контракт с Минобороны. Через месяц он отправился в зону проведения спецоперации. С тех пор за все время нахождения на фронте ему не платили ежемесячное денежное довольствие, а кроме того, он не получил единовременную и региональную денежные выплаты.

Пока военный находился на СВО, его мать обратилась к уполномоченному по правам человека Бурятии. Началась проверка. Оказалось, что выплат не поступало, потому что о бойце не было данных в единой информационной системе.

На сегодняшний день выполнили перерасчет и выплатили довольствие за все месяцы нахождения на фронте. Боец также получил единовременную выплату как участник СВО. Региональную выплату в размере 200 тысяч рублей он еще не получил, но документы в Министерство социальной защиты по республике уже направили.

Ранее семья российского бойца СВО из Ханты-Мансийского автономного округа полгода не могла получить «гробовые» выплаты из-за двух ошибок в документах. Родным бойца пришлось взять ссуду на организацию похорон.

