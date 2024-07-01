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10:04, 1 июля 2024Россия

Семья российского бойца СВО полгода пыталась получить «гробовые» выплаты из-за двух ошибок

Семья бойца СВО из ХМАО не может получить выплаты из-за ошибок в документах

Фото: Артем Пряхин / Коммерсантъ

Семья российского бойца специальной военной операции (СВО) из Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) полгода не может получить «гробовые» выплаты из-за двух ошибок в документах, пишет Ura.ru.

Как рассказала изданию вдова военнослужащего, в свидетельстве навернувшегося с фронта военнослужащего написали неверно его фамилию. Ошибку также допустили в документе на удостоверение участника СВО. «Мы сами переделывали эти бумаги, и сейчас, для вступления в наследство, нужно пройти еще множество бюрократических процедур», — рассказала женщина, добавив, что для этого ей приходится ездить в Ханты-Мансийск, а это тоже время и деньги.

Мужчина заключил контракт и отправился в зону проведения СВО. В ноябре 2023 года семья узнала, что он уже не вернется с фронта. Родным бойца пришлось взять ссуду на организацию похорон. При этом компенсацию им до сих пор не выплатили.

Ранее сообщалось о военнослужащем из Тюмени, которого более полугода ошибочно считали живым. Сестра бойца искала его в плену Вооруженных сил Украины, пока ей не сообщили, что его там нет и с фронта он уже не вернется.

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      Елена Торубарова
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