Россиянка полгода искала в плену уже погибшего на СВО брата из-за одной ошибки

72.RU: погибшего в зоне СВО военного из Тюмени по ошибке полгода считали живым

Российского военнослужащего из Тюмени Станислава Гезенко более полугода ошибочно считали живым. Сестра Гезенко искала его в плену Вооруженных сил Украины (ВСУ), пока ей не сообщили о смерти брата. Об этом пишет портал 72.RU.

Мужчина перестал выходить на связь в октябре 2023 года. В Минобороны его сестре Оксане Баракиной сначала сказали, что брат в строю и выйдет на связь позже, затем уточнили, что 10 октября он пропал без вести. Сослуживцы Гезенко говорили, что он получил ранение во время штурма и, скорее всего, погиб, но Баракина не придала значения этим словам, поскольку момент гибели никто не видел.

На протяжении трех месяцев Баракина писала запросы в различные ведомства, в Красный Крест и уполномоченному по правам человека, но так и не узнала, что произошло с ее братом в зоне боевых действий. «Говорили: серая зона, бои, сами понимаете», — вспоминает она. Тогда женщина начала писать депутатам, один из которых согласился направить запрос. Через две-три недели пришел ответ от Минобороны о том, что Гезенко числится среди военнопленных и включен в список на обмен. Однако 24 апреля 2024 года Баракиной по телефону сообщили о смерти брата.

Баракина предполагает, что ошибка могла произойти из-за видео с похожим на ее брата мужчиной, которое ей присылали с украинских номеров. Она этот ролик отправляла военным. «Возможно, его и признали по этому видео военнопленным», — считает женщина.

Спустя почти восемь месяцев с момента исчезновения тело Гезенко эвакуировали из села Первомайское. Опознать его удалось по банковским картам, крестику и жетону. «Мне дали надежду на целую жизнь родного и близкого мне человека. На каком основании?» — говорит Баракина.

31 мая 2024 года впервые за последние четыре месяца состоялся обмен пленными между Россией и Украиной по формуле «75 на 75». Освобождение пленных произошло при посредничестве Объединенных Арабских Эмиратов. 1 июня российских военных доставили в Москву.