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15:35, 14 июля 2025Россия

Названы условия для получения выплат на покупку жилья женами не вернувшихся с СВО бойцов

ТАСС: Жены бойцов СВО смогут получить выплаты на покупку жилья
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Жены не вернувшихся с фронта бойцов специальной военной операции (СВО) на Украине смогут получить социальные выплаты на покупку или строительство жилья. Правительство подписало постановление о введении такой льготы, передает ТАСС.

Для получения меры поддержки необходимо соблюсти ряд условий — они перечислены в документе.

Как следует из постановления, деньги смогут получить нуждающиеся в улучшении жилищных условий супруги участников СВО, которые не вступили в повторный брак и воспитывают одного ребенка или нескольких детей. Кроме того, получатели выплат на улучшение жилищных условий должны быть не старше 35 лет.

Размер выплаты составит не менее 35 процентов от стоимости жилья. Полученные деньги можно будет направить на покупку дома, квартиры в новостройке, строительство собственного жилья, а также на первоначальный взнос или погашение ипотеки.

Ранее в России захотели расширить категории получателей льгот участников СВО. Речь шла о бесплатном поступлении в вузы пасынков и падчериц военнослужащих.

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