В России захотели расширить категории получателей льгот бойцов СВО

Кабмин одобрил проект закона о льготном поступлении в вузы пасынков бойцов СВО

В России захотели расширить категории получателей льгот участников специальной военной операции (СВО) на Украине. Речь идет о бесплатном поступлении в вузы пасынков и падчериц военнослужащих, передает ТАСС.

По данным агентства, правительство России поддержало проект закона при условии его доработки с учетом указанных замечаний. В частности, законодателям предстоит определить критерии признания россиян пасынками и падчерицами бойцов СВО. На сегодняшний день семейное законодательство не относит пасынков и падчериц к членам семьи, а отчимы и мачехи не имеют обязанностей по их воспитанию и содержанию.

В этой связи используемую в законопроекте формулировку о получении льгот падчерицами и пасынками военнослужащих назвали некорректной. Кроме того, предложенный подход не учитывает другие категории льготников.

Ранее законопроект был внесен в Госдуму. Его авторы отмечали, что по действующему законодательству, для детей военнослужащих выделяют квоту на прием в вузы, при этом падчерицы и пасынки не могут воспользоваться этой льготой.