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11:58, 23 апреля 2025Россия

В Госдуме заявили об одной несправедливости в отношении пасынков и падчериц участников СВО

В ГД внесли проект о льготном поступлении в вузы пасынков и падчериц бойцов СВО
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

В Госдуме заявили об одной несправедливости в отношении пасынков и падчериц участников специальной военной операции (СВО) на Украине. Речь идет о льготном поступлении в вузы, передает ТАСС.

По действующему законодательству, для детей военнослужащих выделяют квоту на прием в вузы, при этом падчерицы и пасынки не могут воспользоваться этой льготой. Для устранения этой несправедливости в Госдуму внесли соответствующий законопроект.

Как пояснил председатель Госдумы Вячеслав Володин, предполагается, что новый закон сможет изменить ситуацию за счет дополнения перечня лиц, имеющих особое право на прием в вуз по квотам.

Кроме того, законодательно планируется закрепить право пасынков и падчериц бойцов СВО на прием на подготовительные отделения вузов на обучение за счет бюджета, а также на зачисление в первоочередном порядке в образовательную организацию среднего профессионального образования вне зависимости от результатов освоения школьной программы.

Ранее в России одобрили продление срока действия результатов ЕГЭ для ушедших на СВО выпускников, которые на сегодняшний день действительны в течение четырех лет.

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