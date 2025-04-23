В Госдуме заявили об одной несправедливости в отношении пасынков и падчериц участников СВО

В ГД внесли проект о льготном поступлении в вузы пасынков и падчериц бойцов СВО

В Госдуме заявили об одной несправедливости в отношении пасынков и падчериц участников специальной военной операции (СВО) на Украине. Речь идет о льготном поступлении в вузы, передает ТАСС.

По действующему законодательству, для детей военнослужащих выделяют квоту на прием в вузы, при этом падчерицы и пасынки не могут воспользоваться этой льготой. Для устранения этой несправедливости в Госдуму внесли соответствующий законопроект.

Как пояснил председатель Госдумы Вячеслав Володин, предполагается, что новый закон сможет изменить ситуацию за счет дополнения перечня лиц, имеющих особое право на прием в вуз по квотам.

Кроме того, законодательно планируется закрепить право пасынков и падчериц бойцов СВО на прием на подготовительные отделения вузов на обучение за счет бюджета, а также на зачисление в первоочередном порядке в образовательную организацию среднего профессионального образования вне зависимости от результатов освоения школьной программы.

Ранее в России одобрили продление срока действия результатов ЕГЭ для ушедших на СВО выпускников, которые на сегодняшний день действительны в течение четырех лет.