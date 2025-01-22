В России одобрили продление срока действия результатов ЕГЭ для ушедших на СВО выпускников

В ГД одобрили исключение периода участия в СВО из срока действия результатов ЕГЭ

В России одобрили продление срока действия результатов Единого государственного экзамена (ЕГЭ) для ушедших на специальную военную операцию (СВО) выпускников. Соответствующий законопроект депутаты Госдумы приняли в первом чтении, передает ТАСС.

На сегодняшний день результаты ЕГЭ действительны четыре года после сдачи экзамена. В течение этого периода выпускник может поступить в вуз с полученными баллами.

Новая законодательная инициатива предполагает, что если выпускник был мобилизован или добровольно подписал контракт с Минобороны (или иной организацией, «содействующей выполнению задач ВС РФ») для отправки на СВО, то этот период не будет учитываться и он сможет поступить в вуз на основании ранее сданного ЕГЭ.

«Это справедливо по отношению к тем ребятам, кто выбрал путь служения Родине, защиты ее безопасности и суверенитета. После возвращения домой они смогут выбрать подходящую специальность и продолжить образование на основании ранее сданного ЕГЭ», — сказал председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

Авторы инициативы также отметили, что это позволит военнослужащим быстрее адаптироваться к мирной жизни.

Ранее сообщалось о школьнице из Новосибирска, которая уехала на СВО в тайне от родителей. Россиянка пошла в военкомат на следующий день после того, как ей исполнилось 18 лет. Контракт с Минобороны она подписала до экзаменов.