14:48, 1 июня 2026

Грузинский футболист ПСЖ отказался отвечать на заданный на русском вопрос

Владислав Уткин
Фото: Angelika Warmuth / Reuters

Грузинский футболист ПСЖ Хвича Кварацхелия отказался отвечать на заданный на русском вопрос. Об этом в своем Telegram-канале сообщает Sports.ru.

Корреспондент спросил у игрока: «Хвича, можно по-русски, какие у тебя эмоции были?». На это он ответил по-английски: «I can't speak, sorry» (в переводе — «Извините, я не могу говорить»).

30 мая Кварацхелия во второй раз подряд вместе с ПСЖ выиграл Лигу чемпионов. Парижане обыграли «Арсенал». В основное и дополнительное время команды сыграли вничью 1:1, а в серии пенальти ПСЖ оказался сильнее со счетом 4:3.

Ранее Кварацхелия вошел в число соискателей «Золотого мяча» — награды лучшему футболисту мира. Фаворитом в борьбе за звание лучшего футболиста мира 2026 года является форвард «Баварии» Харри Кейн.

