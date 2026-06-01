Грузинский футболист ПСЖ отказался отвечать на заданный на русском вопрос

Грузинский футболист ПСЖ Кварацхелия отказался отвечать на заданный на русском вопрос

Грузинский футболист ПСЖ Хвича Кварацхелия отказался отвечать на заданный на русском вопрос. Об этом в своем Telegram-канале сообщает Sports.ru.

Корреспондент спросил у игрока: «Хвича, можно по-русски, какие у тебя эмоции были?». На это он ответил по-английски: «I can't speak, sorry» (в переводе — «Извините, я не могу говорить»).

30 мая Кварацхелия во второй раз подряд вместе с ПСЖ выиграл Лигу чемпионов. Парижане обыграли «Арсенал». В основное и дополнительное время команды сыграли вничью 1:1, а в серии пенальти ПСЖ оказался сильнее со счетом 4:3.

Ранее Кварацхелия вошел в число соискателей «Золотого мяча» — награды лучшему футболисту мира. Фаворитом в борьбе за звание лучшего футболиста мира 2026 года является форвард «Баварии» Харри Кейн.

