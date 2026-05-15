17:43, 15 мая 2026Спорт

Букмекеры оценили шансы Мбаппе стать лучшим футболистом мира

Аналитики считают, что Мбаппе сумеет выиграть «Золотой мяч» до конца карьеры
Владислав Уткин
Фото: Denis Doyle / Getty Images

Букмекеры оценили шансы нападающего мадридского «Реала» Килиана Мбаппе стать лучшим футболистом мира. Об этом сообщает Betonmobile.

Аналитики считают, что Мбаппе сумеет выиграть хотя бы один «Золотой мяч» до конца карьеры. Ставки на это событие принимаются с коэффициентом 1,50. На обратный исход можно поставить с котировкой 2,40.

Сейчас фаворитом в борьбе за звание лучшего футболиста мира 2026 года является форвард «Баварии» Харри Кейн — коэффициент на его победу составляет 3,50. Также в числе претендентов находятся Деклан Райс («Арсенал»), Майкл Олисе («Бавария») и Хвича Кварацхелия (ПСЖ).

Ранее Мбаппе саркастично высказался о своем отсутствии в составе «Реала». Он заявил, что был на сто процентов готов к матчу 36-го тура чемпионата Испании с «Овьедо», однако главный тренер команды Альваро Арбелоа считает его четвертым в списке на место нападающего в команде. «Пресс-конференции тренера я не смотрю, дома у меня французское телевидение, а не испанское», — подчеркнул Мбаппе.

14 мая «Реал» одержал победу над «Овьедо» со счетом 2:0. Мбаппе начал матч на скамейке запасных и вышел на поле на 69-й минуте, отметившись результативной передачей.

