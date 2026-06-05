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14:58, 5 июня 2026ЭкономикаЭксклюзив

Глава AmCham дал совет желающим инвестировать в Россию американцам

Глава AmCham Эйджи: Американцам стоит инвестировать в энергетику, космос и авиацию России
Елизавета Мытарева (редактор отдела «Мир»)
ЦиклПМЭФ-2026. День третий

Фото: Anastasia Barashkova / Reuters

Американцам, желающим инвестировать в Россию, стоит обратить внимание на энергетику, космос, авиацию и ряд других отраслей. Об этом заявил главный исполнительный директор Американской торговой палаты в России (AmCham Russia) Роберт Эйджи в интервью корреспонденту «Ленты.ру» на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«[Я бы посоветовал инвестировать] в энергетику, в первую очередь. Во-вторых, хай-тек, многие американские представители которого ушли из России. Я бы обязательно назвал сельское хозяйство, космос, авиацию», — подчеркнул глава AmCham.

По словам Эйджи, существует множество сфер, в которых российские и американские компании могли бы сотрудничать, если бы не были введены антироссийские санкции.

Ранее Эйджи заявил, что отношения между Россией и США резко ухудшатся в случае поражения Республиканской партии на ноябрьских промежуточных выборах в Конгресс.

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