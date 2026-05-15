Мбаппе саркастично высказался о непопадании в состав «Реала»

Мбаппе заявил, что тренер Арбелоа считает его четвертым нападающим в «Реале»

Нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе саркастично высказался о непопадании в состав команды. Его слова приводит Marca.

Футболист заявил, что был на сто процентов готов к матчу 36-го тура чемпионата Испании с «Овьедо», однако главный тренер команды Альваро Арбелоа считает его четвертым в списке на место нападающего в команде. «Пресс-конференции тренера я не смотрю, дома у меня французское телевидение, а не испанское», — подчеркнул Мбаппе.

14 мая «Реал» одержал победу над «Овьедо» со счетом 2:0. Мбаппе начал матч на скамейке запасных и вышел на поле на 69-й минуте, отметившись результативной передачей.

Мбаппе перешел в «Реал» из ПСЖ в 2024 году. Вместе с мадридцами он выиграл Межконтинентальный кубок и Суперкубок УЕФА. В составе сборной Франции форвард стал чемпионом мира-2018 и победителем Лиги наций в сезоне-2020/2021.