ВСУ атаковали пять судов во внутреннем море России. Есть жертвы среди граждан Азербайджана. Баку выступил с заявлением

МИД Азербайджана подтвердил гибель пяти своих граждан из-за атаки ВСУ

В Министерстве иностранных дел (МИД) Азербайджана подтвердили гибель пяти соотечественников на борту судов в Азовском море, которые подверглись атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) в пятницу, 5 июня.

Украинская сторона атаковала танкер и сухогрузы в Краснодарском крае около пяти часов утра по московскому времени. Для удара были использованы морские дроны.

Пять граждан Азербайджана погибли, трое получили ранения в результате атак беспилотников на грузовые суда «Натра» и «Циркон» в Азовском море МИД Азербайджана

Дипломаты уточнили, что на борту находились 25 граждан Азербайджана. Всем пострадавшим оказана своевременная помощь, их доставили в городскую больницу Ейска.

Фото: Николай Хижняк / РИА Новости

Украина подтвердила нанесение ударов по судам с гражданами Азербайджана

Командующий Силами беспилотных систем (СБС) армии Украины Роберт Бровди с позывным Мадяр подтвердил нанесение ударов по судам в Краснодарском крае, на борту которых находились азербайджанские моряки.

Военный опубликовал в Telegram-канале видео ударов по пяти судам в акватории Азовского моря. На кадрах можно заметить, что по некоторым кораблям били по нескольку раз. Так, первое судно было атаковано в порту Бердянска, по второму и третьему судам пришлись по два удара, пока они проходили побережье населенного пункта Ялта в Донецкой Народной Республике, четвертое судно попало под удар в порту Мариуполя, по пятому ударили дважды в акватории города.

Бровди заявил, что атакованные суда перевозили зерно с захваченных территорий Украины, а также перебрасывали военные грузы для Вооруженных сил России. Видео с последствиями ударов по одному из сухогрузов поделились в Telegram-канале «Осведомитель». На кадрах видно, что палуба усыпана обломками, некоторые части корабля повреждены.

В МИД России отреагировали на удары ВСУ по судам с моряками из Азербайджана

В МИД России прокомментировали атаку ВСУ на суда. Заместитель главы ведомства Михаил Галузин на полях Петербургского международного экономического форума выразил соболезнования семьям и близким погибших.

Мы хорошо знаем, кто с помощью воздушных и морских дронов атакует мирные гражданские суда в акваториях Черного моря и даже Средиземного моря Михаил Галузин замглавы МИД России

Он подчеркнул, что за этим стоит всем известный нацистский режим, который представляет опасность даже для тех, кто покрывает его. Москва, по его словам, активно борется с ним. Галузин добавил, что в этом деле Россию должны поддержать и коллеги из США, продолжая настаивать на принятии Киевом мирных договоренностей.