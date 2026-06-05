В Министерстве иностранных дел (МИД) Азербайджана подтвердили гибель пяти соотечественников на борту судов в Азовском море, которые подверглись атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) в пятницу, 5 июня.
Украинская сторона атаковала танкер и сухогрузы в Краснодарском крае около пяти часов утра по московскому времени. Для удара были использованы морские дроны.
Пять граждан Азербайджана погибли, трое получили ранения в результате атак беспилотников на грузовые суда «Натра» и «Циркон» в Азовском море
Дипломаты уточнили, что на борту находились 25 граждан Азербайджана. Всем пострадавшим оказана своевременная помощь, их доставили в городскую больницу Ейска.
Украина подтвердила нанесение ударов по судам с гражданами Азербайджана
Командующий Силами беспилотных систем (СБС) армии Украины Роберт Бровди с позывным Мадяр подтвердил нанесение ударов по судам в Краснодарском крае, на борту которых находились азербайджанские моряки.
Военный опубликовал в Telegram-канале видео ударов по пяти судам в акватории Азовского моря. На кадрах можно заметить, что по некоторым кораблям били по нескольку раз. Так, первое судно было атаковано в порту Бердянска, по второму и третьему судам пришлись по два удара, пока они проходили побережье населенного пункта Ялта в Донецкой Народной Республике, четвертое судно попало под удар в порту Мариуполя, по пятому ударили дважды в акватории города.
Бровди заявил, что атакованные суда перевозили зерно с захваченных территорий Украины, а также перебрасывали военные грузы для Вооруженных сил России. Видео с последствиями ударов по одному из сухогрузов поделились в Telegram-канале «Осведомитель». На кадрах видно, что палуба усыпана обломками, некоторые части корабля повреждены.
В МИД России отреагировали на удары ВСУ по судам с моряками из Азербайджана
В МИД России прокомментировали атаку ВСУ на суда. Заместитель главы ведомства Михаил Галузин на полях Петербургского международного экономического форума выразил соболезнования семьям и близким погибших.
Мы хорошо знаем, кто с помощью воздушных и морских дронов атакует мирные гражданские суда в акваториях Черного моря и даже Средиземного моря
Он подчеркнул, что за этим стоит всем известный нацистский режим, который представляет опасность даже для тех, кто покрывает его. Москва, по его словам, активно борется с ним. Галузин добавил, что в этом деле Россию должны поддержать и коллеги из США, продолжая настаивать на принятии Киевом мирных договоренностей.