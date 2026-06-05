МИД Азербайджана подтвердил гибель пяти своих граждан из-за украинской атаки

МИД Азербайджана подтвердил гибель пяти своих граждан из-за атаки ВСУ

Министерство иностранных дел Азербайджана подтвердило гибель пяти своих граждан на борту судна, атакованного Вооруженными силами Украины (ВСУ) в Черном море. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление дипломатического ведомства.

По данным дипломатов, всего на судне, атакованном морскими дронами, находились 25 человек. Помимо пятерых погибших, еще трое получили ранения и были доставлены в городскую больницу Ейска.

В МИД уточнили, что сейчас находятся в контакте с другими госструктурами Азербайджана насчет происшествия. Несколько сотрудников посольства республики в России уже отправились на пострадавший танкер.

Под удар морских дронов ВСУ, помимо танкера, попали еще несколько сухогрузов. Атака произошла ранним утром в пятницу, 5 июня. Официальных подтверждений атаки от властей Краснодарского края пока не поступало.