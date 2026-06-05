Модель Анастасия Решетова захотела отрезать волосы ради модной стрижки бикси

«Первая вице-мисс Россия-2014», модель и блогерша Анастасия Решетова захотела отрезать волосы ради модной стрижки. Пост опубликован в сторис на ее странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

30-летняя знаменитость ответила на вопрос подписчицы о том, какая прическа в настоящее время считается актуальной. Так, манекенщица заявила, что в тренде находится бикси, из-за которой она задумалась об укорачивании прядей.

«Как же я давно хочу отрезать себе волосы так же. Но проблема в том, что в реальности результат стрижки может сильно отличаться от того же парика. И волосы при такой стрижке всегда надо укладывать правильно», — объяснила Решетова.

В марте Анастасия Решетова назвала себя жертвой навязанных стандартов красоты.