Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
15:07, 5 июня 2026Ценности

Анастасия Решетова захотела отрезать волосы ради модной стрижки

Модель Анастасия Решетова захотела отрезать волосы ради модной стрижки бикси
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Telegram-канал «Это Решетова!»

«Первая вице-мисс Россия-2014», модель и блогерша Анастасия Решетова захотела отрезать волосы ради модной стрижки. Пост опубликован в сторис на ее странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

30-летняя знаменитость ответила на вопрос подписчицы о том, какая прическа в настоящее время считается актуальной. Так, манекенщица заявила, что в тренде находится бикси, из-за которой она задумалась об укорачивании прядей.

«Как же я давно хочу отрезать себе волосы так же. Но проблема в том, что в реальности результат стрижки может сильно отличаться от того же парика. И волосы при такой стрижке всегда надо укладывать правильно», — объяснила Решетова.

В марте Анастасия Решетова назвала себя жертвой навязанных стандартов красоты.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Российская армия нанесла очередную серию ударов по Украине. Под обстрел попали порт и депо

    Дачников призвали полить деревья мочевиной

    В России предложили внести изменения в квитанции за ЖКХ

    Китай начал строить экономическую крепость

    Китайцам не дадут купить акции космической компании Маска

    На продажу выставили очень дорогой огромный внедорожник Toyota с пробегом

    Лавров ответил на вопрос о письме Зеленского

    Уехавший из России бывший ведущий Первого канала заявил о панике из-за одного вопроса

    В Совфеде предложили направлять дивиденды на развитие бизнеса вместо личного потребления

    Медведев резко ответил связавшей взрыв морского дрона в Румынии с Россией фон дер Ляйен

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента бизнеса деактивирована
    Добро пожаловать в реальный мир
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok