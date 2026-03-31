16:47, 31 марта 2026

Анастасия Решетова назвала себя жертвой навязанных стандартов красоты

Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Артур Новосильцев / АГН «Москва»

«Первая вице-мисс Россия-2014», модель и блогерша Анастасия Решетова назвала себя жертвой навязанных стандартов красоты. Пост опубликован на ее странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

30-летняя манекенщица отметила, что некоторые девушки подвергаются влиянию соцсетей и трендов и корректируют внешность. При этом они не замечают, что из-за инъекций их лица приобретают гипертрофированные черты. По словам знаменитости, ранее она также считала себя недостаточно привлекательной, однако к настоящему моменту изменила отношение к себе.

«Я сама была жертвой навязанных стандартов и только спустя многие годы формирования своей самости пришла к выводу, что все мои недостатки были лишь в моей голове и что природа изначально наградила меня привлекательной внешностью, а мне лишь нужно было научиться ее правильно преподносить», — указала автор поста.

Так, Решетова заявила, что удалила филлеры из губ. «Поняла, что неестественно пухлые губы меня не красят и даже простят. Тем более если я планирую работать на ТВ-камеру, а там все становится заметнее в разы сильнее», — пояснила она.

При этом манекенщица обратилась к поклонницам, которые на протяжении многих лет вдохновлялись ее образом. Знаменитость посоветовала прислушаться к ее словам и прийти к балансу внутри и снаружи.

Ранее в марте Анастасия Решетова сообщила, что обучается на телеведущую.

