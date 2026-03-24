Модель Анастасия Решетова сообщила, что обучается на телеведущую

«Первая вице-мисс Россия-2014», модель и блогерша Анастасия Решетова сообщила об обучении новой профессии. Пост появился в ее Telegram-канале.

Бывшая возлюбленная рэпера Тимати заявила, что осваивает профессию телеведущей. При этом она продемонстрировала фото, сделанное во время имитации прямого эфира в телевизионной студии. Манекенщица позировала, сидя за столом в розовом пиджаке и с гладко уложенными волосами.

«Я считаю, что свои навыки надо развивать по возможности, и в этом году у меня открылась дополнительная энергия для этого», — указала она в подписи.

В феврале Решетова, в 2021 году заявившая, что приняла ислам, снялась с крестом на шее.