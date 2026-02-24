Реклама

14:14, 24 февраля 2026

Принявшая ислам Анастасия Решетова снялась с крестом на шее

Принявшая ислам модель Анастасия Решетова снялась с крестом на шее
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @a.reshetova

Принявшая ислам «первая вице-мисс Россия-2014», модель Анастасия Решетова снялась с крестом на шее. Пост появился на ее странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Бывшая возлюбленная рэпера Тимати показала фото из Екатеринбурга, где посетила академию стрельбы, академию единоборств и спортивный квартал «Архангел Михаил». На размещенных кадрах она предстала в черном брючном костюме и белом топе. При этом 30-летняя блогерша дополнила образ цепочкой с указанным украшением.

Впервые о причинах перехода в ислам Решетова рассказала в июле 2021 года. «Я не стала мусульманкой из-за мужчины. Человек сам должен прийти к такому решению, а не при помощи кого-то извне. Как по мне, решение не может быть искренним, если на него кто-то повлиял», — заявила она.

