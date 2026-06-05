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15:53, 5 июня 2026ЭкономикаЭксклюзив

В Совфеде выступили за создание федерального реестра риэлторов

Сенатор Журавлев предложил создать реестр риэлторов для обеления рынка недвижимости
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)
Лилиана Набиуллина (редактор)
СюжетПМЭФЦиклПутин выступает на ПМЭФ-2026

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Помочь вывести рынок риэлторских услуг из серой зоны может создание федерального реестра риэлторов. Об этом в интервью с корреспондентом «Ленты.ру» на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2026) заявил заместитель председателя Совфеда РФ Николай Журавлев.

«Мы считаем, что если эта деятельность будет подвержена легкому регулированию, например, через реестр компаний, которые осуществляют риэлторскую деятельность, это позволит ему быть более белым», — указал Журавлев.

На данный момент эта сфера во многом еще остается в тени, добавил сенатор. Комиссии часто берутся наличными, что делает движение денег непрозрачным для Федеральной налоговой службы, в целях ухода от налогов предлагаются разные схемы по занижению договорной цены.

Риски мошенничества в этом сегменте по-прежнему высоки, подчеркнул зампредседателя Совфеда. Многие граждане по-прежнему недостаточно хорошо ориентируются в нюансах рынка недвижимости, из-за чего часто попадаются на уловки мошенников, либо просто людей, которые предлагают им не лучшие варианты.

Ранее российские риэлторы сообщили о повышении расходов на продвижение объектов. Предметом для жалоб, в частности, стала платформа ЦИАН, где цены на размещение объявлений успели два раза поднять в первом квартале 2026-го.

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