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15:28, 5 июня 2026Бывший СССР

Российская армия нанесла очередную серию ударов по Украине. Под обстрел попали порт и депо

ВС РФ нанесли ночью 5 июня массированный удар по Украине, загорелся порт
Антон Похиляк
Антон Похиляк (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Leah Millis / Reuters

Российская армия в ночь на пятницу, 5 июня, нанесла серию очередных ударов по Украине. Минобороны сообщило о них в числе массированных и групповых ударов, которые наносились с 30 мая по 5 июня в ответ на атаки Украины по гражданским объектам на территории России.

В результате ударов были поражены предприятия военно-промышленного комплекса Украины, объекты топливно-энергетической, портовой и транспортной инфраструктуры, которые использовались в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также места запуска и хранения БПЛА и пункты временной дислокации украинских сил.

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В России заявили о серии мощных ударов

Вооруженные силы (ВС) РФ поразили объекты во ряде областей: Сумской, Харьковской, Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской, Житомирской (Коростень), Черниговской, Одесской, Ровенской (Сарны, Рокитное), Киевской.

В частности, под удар попал порт в Черноморске Одесской области — его атаковали дроны-камикадзе «Герань-2». На видео попал пожар в порту. Глава Одесской военной областной администрации Сергей Лысак подтвердил, что в Одессе «ночь прошла под звуки сирен, но без последствий». Также сообщается о попаданиях по электроподстанциям на западе Украины.

Фото: ГСЧС Украины

Кроме того, под удар попало локомотивное депо на железнодорожной станции в Сновске Черниговской области — попадание БПЛА «Герань-2» по зданию попало на видео. Сообщается, что через эту станцию ВСУ перебрасывали резервы на север.

Также после прилета дрона возник пожар на нефтебазе в пригороде Киева.

В свою очередь, глава Харьковской администрации Игорь Терехов сообщил о падении дрона в Основянском районе города, начальник Черниговской администрации Дмитрий Бережинский — о прилете беспилотника по одному из предприятий на севере города.

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