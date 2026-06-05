Названы цели массированного и групповых ударов ВС России по Украине

Минобороны: ВС России нанесли массированный и групповые удары по Украине

Вооруженные силы (ВС) России за неделю нанесли массированный и групповые удары по Украине. Об этом журналистам сообщили в Минобороны РФ.

«С 30 мая по 5 июня текущего года, в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России, Вооруженными силами Российской Федерации нанесены массированный и шесть групповых ударов высокоточным оружием воздушного, морского, наземного базирования и ударными беспилотными летательными аппаратами», — говорится в сообщении.

В результате ударов были поражены предприятия ВПК Украины, объекты топливно-энергетической, портовой и транспортной инфраструктуры, которые использовались в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также места запуска и хранения БПЛА и пункты временной дислокации сил противника.

Ранее стало известно, что системы противовоздушной обороны (ПВО) в ночь с 4 на 5 июня сбили над российскими регионами 123 украинских беспилотных летательных аппарата. Среди атакованных ВСУ субъектов федерации — Московский регион, Крым, а также Тульская, Воронежская, Нижегородская, Калужская и другие области.