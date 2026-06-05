Россиянам назвали транспорт будущего

Глава комтранса Петербурга: Катафалк — вид транспорта, который относится к будущему

Каким будет транспорт к 2030 году, изданию «Собака» рассказал председатель комитета по транспорту Санкт-Петербурга Денис Минкин. Он отметил, что подобный вопрос — бессмысленный.

«Мне же сложно представить транспорт будущего. Мышление определяется поколением. Мне уже седьмой десяток, я вырос в СССР. Для вас смартфон — естественная часть жизни, а у меня, например, нет ни одного банковского приложения», — сказал он.

Минкин посоветовал спрашивать детей о транспорте будущего. «Вот там и будут настоящие фантазии. Я могу назвать только один вид транспорта, который точно относится к будущему, и он касается каждого из нас. Это катафалк. На нем каждый обязательно однажды прокатится. Дай бог — как можно позже», — заключил он.

Ранее вице-президент по внешним связям и взаимодействию с акционерами АО «АвтоВАЗ» Сергей Громак поделился необычным фактом о беспилотных технологиях завода.