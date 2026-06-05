Определена связь звуков русского языка с предметами вокруг нас

В Пермском Политехе нашли связь между звуками русской речи и объектами реального мира

Ученые Пермского Политеха (ПНИПУ) провели масштабное исследование, как мозг человека связывает сигналы, воспринимаемые в разной модальности (слух, зрение, осязание, вкус), с определенными звуками речи.

В вузе изучали, как мозг связывает, как слово звучит и что оно означает. Дело в том, что звуки речи вызывают у человека устойчивые, неосознаваемые ассоциации с формой, размером, текстурой, движением, температурой или цветом реальных объектов. Например, высокий, тонкий звук мы почти всегда связываем с чем-то маленьким, легким, острым. А низкий, глухой — с большим, тяжелым, округлым.

Ученые Политеха провели серию психолингвистических экспериментов. В них приняли участие 232 добровольца разного пола, возраста и образования. Им показывали реальные фотографии, на которых были предметы разной формы, автомобили, механизмы, люди, и просили соотнести их с вымышленными словами, взяв за основу для последних похожие слова на других языках, которые использовались в похожих экспериментах за рубежом. Ученые ПНИПУ же написали их кириллицей, а также смоделировали собственные квазислова (искусственно придуманные, которых нет в языке, но они воспринимаются как настоящие) — «буола» и «кикета», которые звучат максимально естественно для русского уха.

В итоге лингвисты впервые на русском материале экспериментально подтвердили достоверные соответствия между звуками речи и формой и размером объектов реального мира. «Оказалось, что гласные «о», «у» и согласные «м», «л», «б» в сознании русскоязычных людей прочно ассоциируются с округлым, плавным, толстым независимо от объекта реальности. А гласные «и», «е» и согласные «ж», «р», «к» — с острым, угловатым, колючим. Звук «и» связан с маленьким размером, звук «о» — с большим», — рассказала доктор филологических наук, профессор Светлана Шляхова.

Результаты исследования помогут маркетологам создавать названия, которые подсознательно нравятся покупателям, разработчикам — обучать голосовых помощников естественнее понимать русскую речь, а психологам и логопедам — точнее диагностировать нарушения восприятия.

Ранее уроженец Новосибирска, режиссер Станислав Шуберт запустил самую северную радиостанцию в мире на русском языке в поселке Баренцбург на архипелаге Шпицберген.

