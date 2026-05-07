Уроженец Новосибирска запустил самую северную радиостанцию в мире на русском языке

Уроженец Новосибирска, режиссер Станислав Шуберт запустил самую северную радиостанцию в мире на русском языке в поселке Баренцбург на архипелаге Шпицберген. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Siberia.

Мужчина рассказал, что соответствующая идея возникла после просмотра последнего сезона сериала «Очень странные дела».

Помещение для радиостанции предоставила местная угольная компания. Новосибирец обклеил его подложками от яиц и завез необходимое оборудование.

Сейчас в студии работают двое добровольцев. Они выходят в эфир с новостями о погоде, предупреждениями о белых медведях и приближении к поселку норвежских полицейских. Кроме того, энтузиасты делают вечерний юмористический обзор новостей и ставят музыку.

Пока послушать их волну могут только местные жители, но планируется увеличение охвата аудитории.

