17:44, 7 мая 2026

Уроженец Новосибирска запустил самую северную радиостанцию в мире на русском языке

Варвара Кошечкина
Уроженец Новосибирска, режиссер Станислав Шуберт запустил самую северную радиостанцию в мире на русском языке в поселке Баренцбург на архипелаге Шпицберген. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Siberia.

Мужчина рассказал, что соответствующая идея возникла после просмотра последнего сезона сериала «Очень странные дела».

Помещение для радиостанции предоставила местная угольная компания. Новосибирец обклеил его подложками от яиц и завез необходимое оборудование.

Сейчас в студии работают двое добровольцев. Они выходят в эфир с новостями о погоде, предупреждениями о белых медведях и приближении к поселку норвежских полицейских. Кроме того, энтузиасты делают вечерний юмористический обзор новостей и ставят музыку.

Пока послушать их волну могут только местные жители, но планируется увеличение охвата аудитории.

Ранее житель Новосибирска и мастер спорта международного класса Сергей Михеев совершил первый полет над Эльбрусом на мотопараплане.

