Россиянин впервые пролетел над Эльбрусом на мотопараплане

Россиянин впервые совершил полет над Эльбрусом на мотопараплане. Видео полета публикует Telegram-канал Mash Siberia.

Житель Новосибирска и мастер спорта международного класса Сергей Михеев поднялся в воздух, несмотря на пасмурную погоду, и пролетел над вершиной. Полет состоялся после нескольких неудачных попыток из-за низких температур.

Новосибирец стал первым в России и мире, кто посмотрел на заснеженный Эльбрус с мотопараплана. Полет длился два часа.

Эльбрус — самая высокая горная вершина России и Европы при условии проведения границы между Европой и Азией по Главному Кавказскому хребту или южнее. Его высота составляет 5642 метра над уровнем моря. Эльбрус включен в список высочайших вершин частей света «Семь вершин».

