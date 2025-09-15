Моя страна
Россиянин впервые пролетел над Эльбрусом на мотопараплане

Житель Новосибирска совершил первый полет над Эльбрусом на мотопараплане
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Россиянин впервые совершил полет над Эльбрусом на мотопараплане. Видео полета публикует Telegram-канал Mash Siberia.

Житель Новосибирска и мастер спорта международного класса Сергей Михеев поднялся в воздух, несмотря на пасмурную погоду, и пролетел над вершиной. Полет состоялся после нескольких неудачных попыток из-за низких температур.

Новосибирец стал первым в России и мире, кто посмотрел на заснеженный Эльбрус с мотопараплана. Полет длился два часа.

Эльбрус — самая высокая горная вершина России и Европы при условии проведения границы между Европой и Азией по Главному Кавказскому хребту или южнее. Его высота составляет 5642 метра над уровнем моря. Эльбрус включен в список высочайших вершин частей света «Семь вершин».

Ранее сообщалось, что российский параспортсмен Рустам Набиев поднялся на пик Любви высотой 2124 метра в Восточных Саянах, Бурятия, преодолев 12 километров на одних руках.

    Все новости