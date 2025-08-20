Блогер без ног поднялся на пик Любви в Бурятии

Рекордсмен без ног покорил вершину в Бурятии высотой 2124 метра за девять часов

Российский параспортсмен Рустам Набиев поднялся на пик Любви высотой 2124 метра в Восточных Саянах, Бурятия, преодолев 12 километров на одних руках. Видео его восхождения публикует Telegram-канал Babr Mash.

Рекордсмен Книги рекордов России, десять лет назад потерявший обе ноги, затратил на восхождение девять часов, а на спуск — еще 3,5 часа. «Для меня любое восхождение независимо от высоты горы — очень сложное испытание. Я полностью отдаю всего себя, и мне очень тяжело. Внутри меня происходят какие-то непонятные процессы, где-то я борюсь, а где-то договариваюсь — происходит постоянный диалог с собой. Для меня это мотивация и медитация», — рассказал Набиев, посвятивший этот подвиг своей жене Индире, порталу «Первый Байкальский».

Эксперты подсчитали, что нагрузка во время подъема эквивалентна 10 тысячам отжиманий на брусьях. Это уже не первая вершина спортсмена — ранее он покорил Килиманджаро, Эльбрус и Манаслу, а его история войдет в основу полнометражного фильма. Набиев также является популярным блогером с миллионной аудиторией, вдохновляющим людей на преодоление трудностей.

Трагедия с параспортсменом произошла в 2015 году при обрушении казармы в Омске, но это не помешало ему создать семью и продолжить спортивную карьеру. Подъем на пик Любви был организован при поддержке команды единомышленников, обеспечивавших безопасность на сложном горном рельефе. В 2020 году Набиев был внесен в Книгу рекордов России как первый человек, покоривший Эльбрус на руках.

Ранее сообщалось, что жительница Оренбурга Полина Иванушкина установила мировой рекорд на первенстве по подводному спорту в Греции. Россиянка завоевала три золотые медали на дистанциях 50, 100 и 200 метров.