Россиянка установила мировой рекорд в Греции

Россиянка установила мировой рекорд на первенстве по подводному спорту в Греции

Жительница Оренбурга Полина Иванушкина установила мировой рекорд на первенстве по подводному спорту в Греции. Об этом сообщает газета «Оренбуржье».

Уточняется, что россиянка завоевала три золотые медали на дистанциях 50, 100 и 200 метров. Она выполнила норматив мастера спорта международного класса и установила новые рекорды России и мира в дисциплине 50 метров в классических ластах. Результат спортсменки — 21,48 секунды.

Издание также пишет, что на первенстве мира по подводному спорту в Греции боролись спортсмены из 29 стран.

Ранее жительница Снежинска Анастасия Тимофеева приняла участие в открытом чемпионате Европы и установила новый рекорд России по пауэрлифтингу. Спортсменка подняла в шесть раз больше своего веса.

