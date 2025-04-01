Россиянка подняла в шесть раз больше своего веса и установила новый рекорд

Пауэрлифтерша Тимофеева в сумме троеборья подняла 380 кг и установила рекорд РФ

Жительница Снежинска Анастасия Тимофеева приняла участие в открытом чемпионате Европы и установила новый рекорд России по пауэрлифтингу. По данным KP.RU, в турнире участвовали представители из четырех стран и 26 регионов РФ.

Несмотря на то, что конкуренция была очень серьезной, южноуральская спортсменка в весовой категории до 56 килограммов в сумме троеборья подняла 380 килограммов, добавив к своему личному рекорду еще 25 килограммов. Таким образом, подняв в шесть раз больше своего веса, она установила новый рекорд России.

Результаты следующие: приседание со штангой — 150 килограммов, жим лежа — 85 килограммов, становая тяга — 145 килограммов.

О самой Тимофеевой известно, что она мать троих детей. В спорт пришла только шесть лет назад, однако на данный момент уже является дважды победителем чемпионата мира и получила звание Мастера спорта международного класса.

Ранее житель Великого Новгорода Дмитрий Виноградов установил рекорд России среди юношей в приседании, подняв 213 килограммов.