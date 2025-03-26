Второкурсник колледжа установил рекорд России по пауэрлифтингу

Новгородец Виноградов установил рекорд России, подняв 213 килограммов

Житель Великого Новгорода Дмитрий Виноградов установил рекорд России среди юношей в приседании, подняв 213 килограммов, сообщили в пресс-службе НовГУ, передают «Новгородские ведомости». Первенство РФ по пауэрлифтингу среди юниоров и юниорок, юношей и девушек прошло в Туле.

Уточняется, что предыдущий рекорд страны был 212,5 килограмма. Издание напоминает, что большинство таких состязаний включают в себя три дисциплины: присед со штангой на плечах, жим штанги лежа на горизонтальной скамье и тяга штанги.

О самом Виноградове известно, что он учится на втором курсе Политехнического колледжа Новгородского университета по специальности «Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и производств». Пауэрлифтингом он занимается более пяти лет.

После установления нового рекорда молодой человек хочет принять участие в международных соревнованиях по пауэрлифтингу «Содружество наций».

Ранее сообщалось, что россиянка Екатерина Некрасова стала рекордсменкой, проплыв подо льдом озера Байкал 122 метра.