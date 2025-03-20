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15:36, 20 марта 2025Из жизни

Россиянка проплыла 122 метра подо льдом без гидрокостюма и установила рекорд

Екатерина Некрасова проплыла 122 метра подо льдом Байкала и стала рекордсменкой
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Россиянка стала рекордсменкой, проплыв подо льдом озера Байкал. Об этом пишет IRK.ru со ссылкой на Федерацию фридайвинга.

19 марта Екатерина Некрасова в рамках фестиваля фридайвинга «Под лед Байкала» проплыла подо льдом озера 122 метра. Спортсменка была без гидрокостюма, на ней были только ласты и купальник. Предыдущий рекорд, который устанавливала Екатерина подо льдом без гидрокостюма, выполнялся брассом, без ласт, а дистанция составляла 102,7 метра.

Во время фестиваля было установлено еще три рекорда. Россиянка Ольга Маркина нырнула на глубину 71 метр в моноласте. Спортсменка из Хорватии Санда Делия нырнула на глубину 55 метров в дисциплине по тросу на руках без ласт. Еще один хорват, Витомир Маричич, погрузился на рекордную глубину среди мужчин — 62 метра.

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